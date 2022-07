Anche se noi rischiamo di dimenticarcela | la guerra in Ucraina non si è mai fermata | la situazione

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 21 luglio 2022) Sebbenedi dimenticarcelo e di perdere il focus per la questione, lainnon si è mai: le forze russe hanno recentemente aperto il fuoco sul distretto di Saltivskyi a Kharkiv, uccidendo tre civili, tra cui un 13enne, e ferendo altre 17 persone, come ha detto alla stampa il governatore di Kharkiv Oleh Synehubov. É diventata virale ed emblematica la foto del padre del 13enne rimasto ucciso, che disperato stringe la mano di suo figlio, coperto da un telo, mentre una poliziotta cerca di consolarlo. «Holding hands... This is what gives us the strength to keep fighting.A policeman supports a man who holds the hand of his 13 y.o son. His son was killed during Russian shelling in Kharkiv today. He had been praying for two hours, and she had been holding his hand all this time» ...