Anche Mara Carfagna lascia Forza Italia

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 21 luglio 2022), ministro per il Sud e per la Coesione territoriale,. Lo comunica con una nota, all’indomani del voto che ha sancito la fine del governo guidato da Mario Draghi. «Per questioni di stile non esprimo giudizi su comeha gestito questa crisi», prendendo una decisione finale «che non ho condiviso e che va contro l’interesse del Paese e di cui non ho avuto l’opportunità di discutere in una sede di partito». Resta però viva la gratitudine nei confronti del leader e fondatore Silvio Berlusconi, «per le opportunità che mi ha offerto e la fiducia che mi ha testimoniato in questi anni». Tuttavia, quanto accaduto è «una frattura con il mondo di valori nei quali ho sempre creduto» e impone di «prendere le ...