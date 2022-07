Anche Brunetta se ne va | «Non sono io che lascio | ma è Forza Italia che rinnega se stessa»

(Di giovedì 21 luglio 2022)Renatolascia. All’indomani dell’uscita di Mariastella Gelmini, il ministro per la Pubblica amministrazione diffonde una nota in cui annuncia l’uscita dal partito di Silvio Berlusconi. «Nonio che, ma è, o meglio quel che ne è rimasto, che ha lasciato see hato la sua storia. Non votando la fiducia a Mario Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura: l’europeismo, l’atlantismo, il liberalismo, l’economia sociale di mercato, l’equità. I cardini della storia gloriosa del Partito popolare europeo, a cui mi onoro di essere iscritto, integralmente recepiti nell’agenda Draghi e nel pragmatismo visionario del Pnrr», si legge. Il ...

... " Prima di tutto grazie, Certe volte " ha spiegato Draghi dopo lungo applauso dell'Aula "... in Forza Italia le spaccature veementi hanno portato l'addio dei Ministri Gelmini e; la ...12.00lascia FI: "Ha tradito" "Sono degli irresponsabili coloro che hanno scelto di anteporre l'interesse di parte all'interesse del Paese. Si sono appiattiti sul peggior populismo sovranista,...Renato Brunetta, ministro per la pubblica amministrazione della ... piegato a chi lavora per modificare gli equilibri geopolitici, anche indebolendo l’alleanza occidentale a sostegno dell’Ucraina. È ...''Non votando la fiducia a Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura'', scrive in una nota Renato Brunetta, annunciando il suo addio a Forza Italia.