Anche Brunetta lascia Forza Italia | “Ha tradito se stessa”

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA –dopo Maria Stella Gelmini: sotto accusa i vertici “sempre più ristretti” del partito che sono ormai “appiattiti sul peggior populismo”, “piegato a chi lavora per modificare gli equilibri geopolitici”. Tanto che il ministro della Pubblica amministrazione afferma: “Non sono io che lascio, ma è, o meglio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “Berlusconi uomo di pace, nessun cambio di posizione”: la rassicurazione di Tajani Gelmini esulta per il Pnrr Peril governo non è diviso: “Lavoriamo per tenere il Paese aperto” L’industriana fa da locomotiva in Europa, ne è convinto ...