Amici, che fine ha fatto LDA? Dai social arriva la notizia che nessuno voleva leggere: "Non sono stato molto bene", fan in lacrime (Di giovedì 21 luglio 2022) Quest'anno per Luca D'Alessio è stato davvero ricco d'emozioni. Tutto è cominciato con la partecipazione al talent Mediaset Amici di Maria De Filippi. LDA è riuscito a conquistare il cuore di tutti ma negli ultimi giorni è sparito dai social. E' lui stesso a raccontare cosa è successo tranquillizzando i suoi fan. Il percorso di Luca D'Alessio nel talent Amici non è stato facile ma ha avuto comunque moltissime soddisfazioni. Il figlio di Gigi D'Alessio ha risentito molto della fama di suo padre ed alcuni professori del talent non hanno fatto che ricordarglielo. Una di questi è Anna Pettinelli. Secondo l' insegnante il ragazzo non è altro che una copia modernizzata di suo padre. I commenti della Pettinelli non hanno fatto altro ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 21 luglio 2022) Quest'anno per Luca D'Alessio èdavvero ricco d'emozioni. Tutto è cominciato con la partecipazione al talent Mediasetdi Maria De Filippi.è riuscito a conquistare il cuore di tutti ma negli ultimi giorni è sparito dai. E' lui stesso a raccontare cosa è successo tranquillizzando i suoi fan. Il percorso di Luca D'Alessio nel talentnon èfacile ma ha avuto comunque moltissime soddisfazioni. Il figlio di Gigi D'Alessio ha risentitodella fama di suo padre ed alcuni professori del talent non hannoche ricordarglielo. Una di questi è Anna Pettinelli. Secondo l' insegnante il ragazzo non è altro che una copia modernizzata di suo padre. I commenti della Pettinelli non hannoaltro ...

