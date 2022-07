Allora è vero che De Ligt è bravo coi piedi: gol al volo all’esordio col Bayern (VIDEO) (Di giovedì 21 luglio 2022) De Ligt l’aveva detto, ieri. Che, sì, è bravo a difendere ma che crede di avere una certa qualità anche nel gioco coi piedi. È sembrata una frecciatina ad Allegri e al modo di giocare della Juventus. Sta di fatto che alle parole ha fatto seguire i fatti: all’esordio col Bayern, in amichevole, ha realizzato un gol straordinario. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ha calciato al volo da attaccante consumato. Il pallone nel «sette», come si suol dire. De Ligt debuta con gol en el Bayern pic.twitter.com/9LiL1zS0tw — Special K (@futprofeta ) July 21, 2022 È successo tutto in mezz’ora: gol, e poi ammonizione e infortunio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 luglio 2022) Del’aveva detto, ieri. Che, sì, èa difendere ma che crede di avere una certa qualità anche nel gioco coi. È sembrata una frecciatina ad Allegri e al modo di giocare della Juventus. Sta di fatto che alle parole ha fatto seguire i fatti:col, in amichevole, ha realizzato un gol straordinario. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ha calciato alda attaccante consumato. Il pallone nel «sette», come si suol dire. Dedebuta con gol en elpic.twitter.com/9LiL1zS0tw — Special K (@futprofeta ) July 21, 2022 È successo tutto in mezz’ora: gol, e poi ammonizione e infortunio. L'articolo ilNapolista.

