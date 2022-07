Alleva | Contributo dello sport al Pil nazionale è pari a 24 | 5 miliardi con 490mila occupati

(Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Certamente la dimensione economica che è emersa del settorein senso lato è interessante perché sono 24,5che è poco meno del 2% del Prodotto interno lordo. Anche l'occupazione con 490 mila unità è di dimensione rilevante. Per coglierne la dimensione teniamo conto che equivale al valore aggiunto dell'industria alimentare in Italia e al doppio dell'industria della fabbricazione delle autovetture. Quindi mettendo insieme le attivitàive e le attività connesse si tratta di unimportante". Lo ha evidenziato Giorgio, professore ordinario di statistica presso l'Università La Sapienza di Roma, commentando i datistudio promosso da Ics "Pil. La ...

