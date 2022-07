Alan Sorrenti | chi era l’ex moglie Tony Lee Carland | “Mi ha fatto arrestare”

(Di giovedì 21 luglio 2022)Leedi, il cantante di “Siamo figli delle stelle” e “Tu sei l’unica donna per me”. Una storia d’amore importante, ma che è costata tanto all’autore di tanti successi degli anni ’80. Proprio negli anni ’80, infatti,è scomparso dalle scene artistiche a causa della ex compagna Dietro alla momentanea scomparsa dalle scene dinegli anni Ottanta ci furono le accuse di suaLeeche lo denunciò pubblicamente per presunto possesso e distribuzione di sostanze stupefacenti: durante l’interrogatorio,lo accusò di fare uso di droga e di diffonderla tra i suoi conoscenti, motivo per cui ...

_CalcioItaliano : Sono ipnotizzato dall'espressione di Amedeo Goria che pare Alan Sorrenti - radiocalabriafm : ALAN SORRENTI - FIGLI DELLE STELLE - PersempreNadia : RT @RizziRes: @PersempreNadia Tozzi e Alan Sorrenti - bellogradoV : @GatewayMeme Scriveva anche testi per Alan Sorrenti - RadioNovesei96 : Alan Sorrenti - Giovani per sempre -

ilmattino.it

Dopo le interviste a Donatella Rettore, Raf,e Matia Bazar, anche oggi su Radio Onda Ligure 101 un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica italiana. In vista del suo concerto di sabato ad Imperia, questa mattina ...Dopo le interviste a Donatella Rettore, Raf,e Matia Bazar, anche oggi su Radio Onda Ligure 101 un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica italiana. In vista del suo concerto di sabato ad Imperia, questa mattina ... Alan Sorrenti: «I figli delle stelle ballano ancora ma con filosofia» In vista del suo concerto di sabato ad Imperia, questa mattina Maurilio Giordana farà quattro chiacchiere in diretta con uno degli autori più amati del panorama nazionale ...Boncompagni, Wertmuller, Loy, Demme, Vanzina, Majano, Troisi fino a Sorrentino: tanti registi sono stati sedotti dai grandi compositori del Movimento ...