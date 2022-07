Al voto il 25 settembre. Draghi: avanti su emergenze e Pnrr. Berlusconi: premier ha rifiutato bis, forse era stanco (Di giovedì 21 luglio 2022) Il giorno dopo aver ottenuto la fiducia del Senato con appena 95 voti favorevoli, il premier Mario Draghi è salito al Colle dove ha rassegnato le dimissioni. Il governo resta in carica per gli affari correnti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il presidente della Camera Roberto Fico, ha firmato il decreto di scioglimento delle Camere. Nel corso del Consiglio dei ministri è stato comunicato ai ministri che si voterà il 25 settembre. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 21 luglio 2022) Il giorno dopo aver ottenuto la fiducia del Senato con appena 95 voti favorevoli, ilMarioè salito al Colle dove ha rassegnato le dimissioni. Il governo resta in carica per gli affari correnti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il presidente della Camera Roberto Fico, ha firmato il decreto di scioglimento delle Camere. Nel corso del Consiglio dei ministri è stato comunicato ai ministri che si voterà il 25

