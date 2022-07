Al via domani la nona edizione del “Telesia for Peoples” (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Si alza il sipario sulla nona edizione del “Telesia for Peoples”, in programma a Telese Terme da domani fino al 24 luglio prossimo. “Aspettando l’alba … di un nuovo giorno” è il titolo dell’evento della serata inaugurale che si svolgerà nel Teatro del Cerro delle Terme di Telese dove l’Impresa Minieri, per l’occasione, aprirà i parcheggi gratuiti all’interno del parco. “L’evento di domani sera – dicono gli organizzatori – vuole essere un momento dedicato ai giovani nel segno della gioia e della inclusione che, dopo due anni di pandemia, vogliono tornare a vivere la loro giovinezza e sperare in un futuro migliore, senza guerre”. Protagonisti della serata (inizio ore 21,30) saranno ballerini di varie etnie, che daranno vita a uno spettacolo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Si alza il sipario sulladel “for”, in programma a Telese Terme dafino al 24 luglio prossimo. “Aspettando l’alba … di un nuovo giorno” è il titolo dell’evento della serata inaugurale che si svolgerà nel Teatro del Cerro delle Terme di Telese dove l’Impresa Minieri, per l’occasione, aprirà i parcheggi gratuiti all’interno del parco. “L’evento disera – dicono gli organizzatori – vuole essere un momento dedicato ai giovani nel segno della gioia e della inclusione che, dopo due anni di pandemia, vogliono tornare a vivere la loro giovinezza e sperare in un futuro migliore, senza guerre”. Protagonisti della serata (inizio ore 21,30) saranno ballerini di varie etnie, che daranno vita a uno spettacolo ...

