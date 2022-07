Aka7even, lo sfogo social dopo la brutta disavventura: "Il male che fate vi ritorna indietro", ecco cosa gli è successo (Di giovedì 21 luglio 2022) Spiacevole episodio per Aka7even. Il giovane cantautore ed ex partecipante di Amici è stato vittima, nelle ultime ore, di una brutta vicenda. Alla vigilia di un concerto importante, il giovane si è ritrovato senza il materiale e l'outfit necessari per l'esibizione programmata. Si è temuto che questo potesse ritardare il concerto o addirittura decretarne la cancellazione. Aka7even non l'ha ovviamente presa bene e si è lasciato andare a dichiarazioni rabbiose sui social. La giornata no di Aka7even è cominciata quando l’ex cantante di Amici ha scoperto il furto. Accaduta nelle scorse ore, la vicenda ha già fatto il giro del web ed è stato lui stesso a raccontarla. Il triste episodio è andato sui canali social dell'artista. A quanto pare i ladri avrebbero rubato le valigie del cantante. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 21 luglio 2022) Spiacevole episodio per. Il giovane cantautore ed ex partecipante di Amici è stato vittima, nelle ultime ore, di unavicenda. Alla vigilia di un concerto importante, il giovane si è ritrovato senza il materiale e l'outfit necessari per l'esibizione programmata. Si è temuto che questo potesse ritardare il concerto o addirittura decretarne la cancellazione.non l'ha ovviamente presa bene e si è lasciato andare a dichiarazioni rabbiose sui. La giornata no diè cominciata quando l’ex cantante di Amici ha scoperto il furto. Accaduta nelle scorse ore, la vicenda ha già fatto il giro del web ed è stato lui stesso a raccontarla. Il triste episodio è andato sui canalidell'artista. A quanto pare i ladri avrebbero rubato le valigie del cantante. ...

