Affari correnti, cosa significa per il Governo (Di giovedì 21 luglio 2022) Mario Draghi si è dimesso da presidente del Consiglio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ne ha preso atto. Questo significa che il Governo resta in carica solo per gli Affari correnti. Ma questo cosa significa? Un interrogativo lecito in una fase in cui c'è grande incertezza sia a livello geopolitico internazionali, che anche e soprattutto economico a livello nazionale. Dimissioni Draghi: cosa accade adesso L'Italia non può, ovviamente, restare senza Governo. Non avrebbe potuto farlo in tempi normali, figurarsi in una fase emergenziale come quella in atto. Utilizzando termini che non sono del tutto corretti per il contesto parlamentare, si può dire che l'esecutivo resterà in carica per quella che è l'ordinaria ...

