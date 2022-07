AEW | Miro ha trovato qualcuno da redimere | occhi sulla House Of Black

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 21 luglio 2022) Vittoria devastante per Brody King su Darby Allin a Dynamite. Doveva concludersi facilmente la storia, ma due arrivi hanno cambiato le carte in tavola. Il primo è stato quello di Sting che è stato colpito dal mist di Malakai. Poi è risuonata la theme song diche si è palesato sullo stage ed ha puntato le sue mireOf. L’arrivo diThe Redeemeris here and theofhave been stopped in their tracks here on #AEWDynamite #FyterFest Night 3! We are LIVE on TBS right now! pic.twitter.com/DmZJKWBNUP— All Elite Wrestling (@AEW) July 21, 2022