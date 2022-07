AEW | Il voltafaccia di Anna Jay | ora è di nuovo alleata di Tay Conti

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 21 luglio 2022) Vi abbiamo parlato in una precedente news della vittoria di Chris Jericho nel violentissimo Barbed Wire Deathmatch contro Eddie Kingston (leggi la news QUI!). Ma uno dei momenti più importanti di quel match ha visto Tayvenire alle mani con Ruby Soho. L’intervento diJay pareva far da paciere, ma l’ormai ex membro del Dark Order ha colpito la Soho e si è ricongiunta con l’amica brasiliana. Le due hanno poi consentito alla JAS di liberarsi dalla gabbia in cui erano imprigionati e interferire nel match. Le immagini deldiJay intervenes in the brawl between Ruby Soho and Tay, but THAT was unexpected!! #AEWDynamite #FyterFest Night 3 is LIVE on @TBSNetwork! pic.twitter.com/177T5ZLkvU— All Elite Wrestling (@AEW) July 21, 2022