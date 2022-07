Adesso il Pd deve rilanciarsi. I consigli di Fedeli dopo la crisi (Di giovedì 21 luglio 2022) Il M5s ha commesso un grave errore politico già dieci giorni fa, a cui se ne somma un altro di Forza Italia e Lega: Draghi via è una perdita gravissima per l’Italia, ma i dem ora devono ripartire con una posizione larga e plurale. Così, pochi minuti dopo il voto del Senato, l’ex ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, che ragiona con Fomiche.net delle cause e degli effetti di questa crisi. Perché è caduto il governo? Solo noi del Partito Democratico, con Leu e il gruppo delle autonomie abbiamo votato la fiducia, consapevoli che era una scelta in sintonia con i bisogni oltre che con le richieste del Paese. Ritenevamo che vi fosse la necessità di far proseguire il governo nel contesto nazionale, europeo e internazionale, quindi con tutti gli elementi che erano stati descritti molto bene nella prima parte del discorso di Draghi. Chi ... Leggi su formiche (Di giovedì 21 luglio 2022) Il M5s ha commesso un grave errore politico già dieci giorni fa, a cui se ne somma un altro di Forza Italia e Lega: Draghi via è una perdita gravissima per l’Italia, ma i dem ora devono ripartire con una posizione larga e plurale. Così, pochi minutiil voto del Senato, l’ex ministra dell’Istruzione Valeria, che ragiona con Fomiche.net delle cause e degli effetti di questa. Perché è caduto il governo? Solo noi del Partito Democratico, con Leu e il gruppo delle autonomie abbiamo votato la fiducia, consapevoli che era una scelta in sintonia con i bisogni oltre che con le richieste del Paese. Ritenevamo che vi fosse la necessità di far proseguire il governo nel contesto nazionale, europeo e internazionale, quindi con tutti gli elementi che erano stati descritti molto bene nella prima parte del discorso di Draghi. Chi ...

