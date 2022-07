Addio a Luca Serianni, il linguista che ha dedicato la sua vita al culto della lingua italiana (Di giovedì 21 luglio 2022) Il linguista e filologo Luca Serianni non ce l’ha fatta. Il professore emerito di storia della lingua italiana dell’Università “La Sapienza” di Roma, amatissimo dagli studenti, stimatissimo dai colleghi, era giunto in condizioni disperate il 18 luglio all’ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato investito. Era giunto in coma irreversibile, con possibilità di sopravvivere ridotte al lumicino. La morte è avvenuta questa mattina alle 9.30, quando i medici hanno constato l’esito piatto dell elettroencefalogramma, dichiarando la morte cerebrale. La famiglia ha dato l’annuncio ringraziando “tutti coloro che in questi giorni hanno manifestato il loro affetto”. Serianni, accademico e linguista di fama mondiale Il professor Serianni ha ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022) Ile filologonon ce l’ha fatta. Il professore emerito di storiadell’Università “La Sapienza” di Roma, amatissimo dagli studenti, stimatissimo dai colleghi, era giunto in condizioni disperate il 18 luglio all’ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato investito. Era giunto in coma irreversibile, con possibilità di sopravvivere ridotte al lumicino. La morte è avvenuta questa mattina alle 9.30, quando i medici hanno constato l’esito piatto dell elettroencefalogramma, dichiarando la morte cerebrale. La famiglia ha dato l’annuncio ringraziando “tutti coloro che in questi giorni hanno manifestato il loro affetto”., accademico edi fama mondiale Il professorha ...

RaiCultura : Addio al linguista Luca Serianni. Per molti anni professore ordinario di Storia della lingua italiana all'Universit… - archivetro : RT @RaiCultura: Addio al linguista Luca Serianni. Per molti anni professore ordinario di Storia della lingua italiana all'Università la Sap… - agnese_1977 : RT @RaiCultura: Addio al linguista Luca Serianni. Per molti anni professore ordinario di Storia della lingua italiana all'Università la Sap… - SignoraDelleOr1 : RT @ClaudioKlarke: 'Cari maturandi, imparate parole non per lo scritto ma per la vita.' Addio a Luca Serianni? Linguista e filologo italia… - alberto_parini : RT @ClaudioKlarke: 'Cari maturandi, imparate parole non per lo scritto ma per la vita.' Addio a Luca Serianni? Linguista e filologo italia… -