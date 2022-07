"Abbiamo un problema": Carlos Sainz confessa, ecco il vero guaio della Ferrari (Di giovedì 21 luglio 2022) Prima il ritiro a Baku, poi quello dell'ultimo GP in Austria: proprio mentre era pronto per attaccare Max Verstappen per prendersi la seconda posizione, e solo una settimana dopo dalla prima pole e vittoria nella sua carriera. Alla fine Carlos Sainz ora si trova lontanissimo dalle prime posizioni della classifica: è a -37 dal compagno di scuderia Charles Leclerc, e -75 dal leader della Red Bull Max Verstappen. E potrebbe presto perdere il ruolo di pilota alla pari proprio con lo stesso Leclerc, dato che questo weekend, salvo sorprese, dovrebbe andare in penalità per la sostituzione del motore e dunque partire dal fondo della griglia. Sainz ad AS: “Ferrari ha problemi in partenza di gara” Ma non solo, lo stesso Sainz ad AS ha parlato di come ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Prima il ritiro a Baku, poi quello dell'ultimo GP in Austria: proprio mentre era pronto per attaccare Max Verstappen per prendersi la seconda posizione, e solo una settimana dopo dalla prima pole e vittoria nella sua carriera. Alla fineora si trova lontanissimo dalle prime posizioniclassifica: è a -37 dal compagno di scuderia Charles Leclerc, e -75 dal leaderRed Bull Max Verstappen. E potrebbe presto perdere il ruolo di pilota alla pari proprio con lo stesso Leclerc, dato che questo weekend, salvo sorprese, dovrebbe andare in penalità per la sostituzione del motore e dunque partire dal fondogriglia.ad AS: “ha problemi in partenza di gara” Ma non solo, lo stessoad AS ha parlato di come ...

