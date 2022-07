A settembre arriva al cinema il capitolo finale della saga fenomeno: EVANGELION 3.0+1.01 THRICE UPON A TIME (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo lo straordinario successo di JUJUTSU KAISEN 0 – THE MOVIE, che ha portato in sala oltre 100.000 spettatori sbaragliando il botteghino arriva AL cinema IL capitolo finale della VERSIONE cinemaTOGRAFICA della saga fenomeno EVANGELION 3.0+1.01 THRICE UPON A TIME CON NUOVO DOPPIAGGIO made by Dynit (ritorna Stella Musy!) Il 12, 13, 14 settembre nelle sale il film evento che ha incassato oltre 10 miliardi di Yen (70 milioni di euro) nei cinema giapponesi. E a novembre arriva SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE: SCHERZO OF DEEP NIGHT Trailer: https://youtu.be/gsdzV-prtgU Dopo lo straordinario successo di JUJUTSU KAISEN 0 – ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo lo straordinario successo di JUJUTSU KAISEN 0 – THE MOVIE, che ha portato in sala oltre 100.000 spettatori sbaragliando il botteghinoALILVERSIONETOGRAFICA3.0+1.01CON NUOVO DOPPIAGGIO made by Dynit (ritorna Stella Musy!) Il 12, 13, 14nelle sale il film evento che ha incassato oltre 10 miliardi di Yen (70 milioni di euro) neigiapponesi. E a novembreSWORD ART ONLINE PROGRESSIVE: SCHERZO OF DEEP NIGHT Trailer: https://youtu.be/gsdzV-prtgU Dopo lo straordinario successo di JUJUTSU KAISEN 0 – ...

