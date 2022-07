A Palazzo Pfanner la prima mondiale del genio Thoresen - Cronaca - lanazione.it

(Di giovedì 21 luglio 2022) Stasera alle 19 nell'antico monumentale giardino diVirtuoso & Belcanto Festival porterà laesecuzionedi Invocation of Earth in the Reflection of Glory Op. 52 n. 4 del ...

Stasera alle 19 nell'antico monumentale giardino diVirtuoso & Belcanto Festival porterà la prima esecuzione mondiale di Invocation of Earth in the Reflection of Glory Op. 52 n. 4 del compositore norvegese L. Thoresen, tra i più ...Alle 21.30 sarà l'incantevole dimora di- edificio concepito dal genio di Filippo Juvarra nel 1660 e conosciuto al grande pubblico per essere la famosa balconata del film 'Il Marchese ...Stasera alle 19 nell’antico monumentale giardino di Palazzo Pfanner Virtuoso & Belcanto Festival porterà la prima esecuzione mondiale di Invocation of Earth in the Reflection of Glory Op. 52 n. 4 del ...Tra gli ospiti di quest'anno fino al 31 luglio l'attesissimo ritorno di Alfred Brendel, con un appuntamento dedicato alla musica e alla poesia, ma anche Alain Meunier, Bruno Giuranna, Adrian Brendel, ...