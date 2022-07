A “Lazzaretto Estate” la vita di Gaber | circo contemporaneo e Capossela

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 luglio 2022) Bergamo. Si chiude alla grande la terza settimana di programmazione di20022 con un mix di spettacoli che unisce teatro,e musica. Giovedì 21 luglio sarà protagonista Stefano Massini con il suo racconto del signor G. “Quando sarò capace di amare” è uno spettacolo che parla di storie, personaggi, vicende realmente accadute, incontri e memorie che lo scrittore non avrebbe mai intercettato, se non fossero state attratte dalla calamita delle canzoni dell’indimenticabile Giorgio. Sabato 23 luglio si continua con la compagnia diIno Kollektive che porta in scena la consapevolezza del peso delle convenzioni sociali, a volte più pesanti dei vestiti stessi e dei nostri corpi. E allora cosa facciamo? Ci tiriamo, ...