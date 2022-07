A 20 anni stermina la sua famiglia: uccide 5 persone di cui 3 bambini, succede a Douvres (Di giovedì 21 luglio 2022) E’ una storia drammatica quella che arriva dalla Francia e che ha sconvolto l’intero paese nelle ultime ore. Un ragazzo di vent’anni è stato ucciso dalla polizia a colpi di arma da fuoco. Il giovane, poco prima di essere fermato e braccato dalle autorità, aveva sterminato la sua famiglia. Poi si era barricato in una casetta in un villaggio francese. Il ragazzo ha ucciso 5 membri della sua famiglia. L’uomo era armato di fucile e katana (la spada giapponese) quando le forze speciali della polizia francese, presenti sul posto da martedì sera, sono intervenute nel villaggio di Douvres, ai piedi delle Alpi, a circa 50 chilometri a est di Lione. Secondo quanto si apprende le vittime sarebbero suo padre, sua suocera, originaria della Gironda, sua sorella di 17 anni, e i figli della compagna ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 21 luglio 2022) E’ una storia drammatica quella che arriva dalla Francia e che ha sconvolto l’intero paese nelle ultime ore. Un ragazzo di vent’è stato ucciso dalla polizia a colpi di arma da fuoco. Il giovane, poco prima di essere fermato e braccato dalle autorità, avevato la sua. Poi si era barricato in una casetta in un villaggio francese. Il ragazzo ha ucciso 5 membri della sua. L’uomo era armato di fucile e katana (la spada giapponese) quando le forze speciali della polizia francese, presenti sul posto da martedì sera, sono intervenute nel villaggio di, ai piedi delle Alpi, a circa 50 chilometri a est di Lione. Secondo quanto si apprende le vittime sarebbero suo padre, sua suocera, originaria della Gironda, sua sorella di 17, e i figli della compagna ...

