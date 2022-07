20enne massacra la famiglia e si barrica in casa

fanpage : Una vicenda sconcertante che ha sconvolto la Francia - angiuoniluigi : RT @fanpage: Una vicenda sconcertante che ha sconvolto la Francia - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Una vicenda sconcertante che ha sconvolto la Francia - Dome689 : Francia, 20enne massacra la famiglia con fucile e katana: 5 morti, tra cui 3 bimbi - Lucavad72 : RT @fanpage: Una vicenda sconcertante che ha sconvolto la Francia -

Pubblicato il 20 Luglio, 2022 Orrore senza confini. Si arma con una spada micidiale ela sua famiglia, la distrugge, la cancella, spazzata via in una folle, disturbante orgia di ...del...

Francia, 20enne massacra la famiglia con fucile e katana: 5 morti, tra cui 3 bimbi È stato ucciso dalle forze speciali francesi il 20enne che si è asserragliato in una casa di Douvres, dipartimento dell'Ain, dopo aver ammazzato cinque persone della sua famiglia, tra cui tre bambini.Un ragazzo di 20 anni ha massacrato la sua famiglia con un fucile e una katana, una spada giapponese, poi si è barricato in casa. Il sindaco del paese, Christian Limousin, ha dichiarato che il ragazzo ...