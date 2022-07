20 Luglio 2022 – Etiopia, 4 stagioni senza piogge piaga per i bambini. Procuratori tentano di chiudere possibili incriminazioni al figlio di Biden prima delle elezioni di midterm. Russia non fornirà petrolio con Price cap (Di giovedì 21 luglio 2022) Quattro stagioni consecutive di mancate piogge hanno provocato una grave siccità nelle regioni etiopi di Afar, di Oromia, delle Nazioni, Nazionalità e Popoli del Sud (Snnpr) e dei Somali. I pozzi d’acqua si sono prosciugati e milioni di capi di bestiame sono morti, provocando sfollamenti di massa. “L’impatto della siccità sui bambini è devastante – ha dichiarato Manuel Fontaine, direttore delle operazioni di emergenza dell’Unicef – Solo nella regione dei Somali, oltre 900.000 persone sono state sfollate. Siccità non significa solo mancanza d’acqua. Significa che i bambini soffrono la fame e la sete ogni giorno“. Nelle quattro regioni colpite dalla siccità, si stima che 600.000 bambini avranno bisogno di cure per la malnutrizione acuta grave entro la fine ... Leggi su api.follow (Di giovedì 21 luglio 2022) Quattroconsecutive di mancatehanno provocato una grave siccità nelle regioni etiopi di Afar, di Oromia,Nazioni, Nazionalità e Popoli del Sud (Snnpr) e dei Somali. I pozzi d’acqua si sono prosciugati e milioni di capi di bestiame sono morti, provocando sfollamenti di massa. “L’impatto della siccità suiè devastante – ha dichiarato Manuel Fontaine, direttoreoperazioni di emergenza dell’Unicef – Solo nella regione dei Somali, oltre 900.000 persone sono state sfollate. Siccità non significa solo mancanza d’acqua. Significa che isoffrono la fame e la sete ogni giorno“. Nelle quattro regioni colpite dalla siccità, si stima che 600.000avranno bisogno di cure per la malnutrizione acuta grave entro la fine ...

