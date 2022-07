Zaccheroni | La pressione che c’è a Bologna giusto a Napoli e Firenze La piazza merita la fascia europea

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Intervistato dal Corriere di, Alberto, ex allenatore di varie squadre in Serie A, ha parlato della squadra di Sinisa Mihajlovic e dei suoi ultimi anni: "Non nascondo le mie...

Uno Scudetto simile a quello del 1999 con, ma con meno soldi e più idee'. Il lavoro di ... Veniva da un infortunio e ha patito ladi essere nel suo club preferito. Questo l'abbiamo ...All'ultimo turno, vittoria a Perugia della squadra die festa milanista. 1999 - 2000: ... I giallorossi segnano contro il Catania già all'8' mettendoai rivali, che non riescono a ... Zaccheroni: "Solo a Napoli e Firenze c'è più pressione che a Bologna. Ilicic un fenomeno" Intervistato dal Corriere di Bologna, l'ex allenatore del Bologna Alberto Zaccheroni ha espresso la sua opinione ... Il motivo Io credo ci sia pressione a Bologna, solo Napoli e Firenze ce l'hanno ...Il tecnico gialloblù Cioffi è convinto dei suoi mezzi in vista della nuova avventura a Verona: "Ho idee e so come trasmetterle".