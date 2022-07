WWE | Sta nascendo una nuova importante alleanza ad NXT?

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Joe Gacy vuole ampliare il gruppo dei suoi adepti, nel corso dell’ultimo episodio di2.0 il leader dello Schism ha messo i suoi occhi su Cameron Grimes. L’exNorth-American Champion si unirà all’inquietante stable? Ecco cos’è accaduto nell’episodio di ieri notte. Grimes ha toccato il fondo, Gacy vuole aiutarlo Nell’opener dell’ultimo episodio di2.0 Cameron Grimes è stato sconfitto da JD McDonagh sotto gli occhi di Joe Gacy. Al termine dell’incontro Grimes è stato intervistato nel backstage, l’ex North-American Champion ha sfogato tutta la sua frustrazione e rabbia per i recenti insuccessi ed a quel punto è stato interrotto da Gacy. Il leader dello Schism ha mostrato empatia nei confronti di Grimes per il brutto periodo che sta attraversando ma quest’ultimo ha deciso di evitare il confronto verbale andando ...

