WWE: Al via il mese dedicato a Rey Mysterio per celebrare i 20 anni dal suo debutto (Di mercoledì 20 luglio 2022) Rey Mysterio non ha certo bisogno di presentazioni. A parlare per lui una straordinaria carriera. Era il 25 luglio 2002 quando il leggendario luchador debuttava a SmackDown. Da allora sono passati 20 anni. Dapo alcuni anni di assenza, Rey è tornato in WWE nel 2018 e da un paio di anni sta lavorando a fianco del figlio Dominik; da tempo ci si aspetta un feud tra due. Proprio per celebrare il ventennale dal suo debutto la federazione di Vince McMahon ha deciso di lanciare il "MonthOfMysterio", un intero mese dedicato al campione. Rey sarà celebrato a Raw La WWE ha lanciato il "MonthOfMysterio" per celebrare i 20 anni dal debutto di Rey

