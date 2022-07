Voto di fiducia, Castellone (M5S): «Il governo si è schierato contro di noi. La delega in bianco ci mortifica» (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Presidente Draghi, aveva detto che un governo di alto profilo non deve identificarsi con nessuna forza politica. Mi permetta di dire che un governo di alto profilo non dovrebbe nemmeno schierarsi nettamente con una forza politica, come invece è stato fatto. Il governo si è schierato contro di noi. La delega in bianco ci mortifica. Ci asterremo dalla votazione». È quanto dichiarato dalla senatrice del MoVimento 5 Stelle, Maria Castellone, dopo la decisione del presidente del Consiglio di mettere al Voto la fiducia sulla risoluzione presentata dal senatore Pierferdinando Casini, che approva semplicemente il discorso del presidente Draghi, senza porre condizioni. Il M5s si asterrà dal ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Presidente Draghi, aveva detto che undi alto profilo non deve identificarsi con nessuna forza politica. Mi permetta di dire che undi alto profilo non dovrebbe nemmeno schierarsi nettamente con una forza politica, come invece è stato fatto. Ilsi èdi noi. Lainci. Ci asterremo dalla votazione». È quanto dichiarato dalla senatrice del MoVimento 5 Stelle, Maria, dopo la decisione del presidente del Consiglio di mettere allasulla risoluzione presentata dal senatore Pierferdinando Casini, che approva semplicemente il discorso del presidente Draghi, senza porre condizioni. Il M5s si asterrà dal ...

