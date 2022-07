Von der Leyen | taglio 15% consumi se c' è stop del gas russo

(Di mercoledì 20 luglio 2022) A far scattare lo stato di emergenza Ue, rendendo così vincolanti i tagli del 15% richiesti a tutti i paesi suidi gas sarebbero "una drastica riduzione o uncompleto delle forniture di ...

Lo ha precisato la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, nella conferenza stampa di presentazione della proposta Ue di taglio ai consumi di gas. L'emergenza "porterebbe alla ...Cosi' la presidente della Commissione Ue, UrsulaLeyen, presentando le decisioni prese in materia di gas e dipendenza energetica europea Ue dalla Russia. "In caso di emergenza - ha aggiunto - ...'Abbiamo pensato a questo piano emergenziale partendo dal presupposto che possa esserci un'interruzione integrale della fornitura russa di gas.Roma, 20 lug. (askanews) - A far scattare lo stato di emergenza Ue, rendendo così vincolanti i tagli del 15% richiesti a tutti i paesi sui consumi ...