Von der Leyen: “Mosca ci ricatta sul gas, dobbiamo prepararci” (Di mercoledì 20 luglio 2022) BRUXELLES – “La Russia ci sta ricattando sul gas ma l’Europa è preparata”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, presentando il piano d’emergenza sul gas. “Non iniziamo da zero, ma dobbiamo fare di più. dobbiamo prepararci ad una interruzione integrale del gas russo. E’ uno scenario probabile, che andrebbe ad avere un impatto su tutta l’Unione”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 20 luglio 2022) BRUXELLES – “La Russia ci stando sul gas ma l’Europa è preparata”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der, presentando il piano d’emergenza sul gas. “Non iniziamo da zero, mafare di più.ad una interruzione integrale del gas russo. E’ uno scenario probabile, che andrebbe ad avere un impatto su tutta l’Unione”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'Ue vuole ridurre i consumi di gas del 15% da agosto a marzo 2023. Von der Leyen: 'Mosca ci ricatta, dobbiamo prep… - MediasetTgcom24 : Ue propone il taglio ai consumi di gas del 15% e dà l'ok a carbone e diesel come fonti alternative | Von Der Leyen:… - ilfoglio_it : Il piano dell'Ue sul gas: poteri straordinari e taglio del 15 per cento. 'La Russia ci sta ricattando. L'Unione eur… - FaustoPanebian2 : RT @classcnbc: UE: RIDURRE L'USO DI GAS DEL 15% Una richiesta, che in una situazione di emergenza diventerebbe vincolante. Così l'#Ue fron… - denti_emanuele : @andreasso1951 @rosydesimone1 La 'MANNAIA'Russa...sara più pesante su'Germania/Francia/ Inghilterra'...che non sull… -