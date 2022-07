Von der Leyen | Mosca ci ricatta su gas | dobbiamo prepararci

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'Ue vuole ridurre i consumi di gas del 15% da agosto a marzo 2023. Von der Leyen: 'Mosca ci ricatta, dobbiamo prep… - Maumol : Crisi di governo: von der Leyen attribuisce a Draghi un ruolo centrale in Europa e per Biden è il miglior interlocu… - AugustoTocchi : @LaStampa Draghi non se ne rende conto e continua a perseverare fregandosene che sarà il paese ammesso che non ci s… - CinusEttore : RT @davcarretta: ?? La Commissione di Ursula von der Leyen chiede il potere di dichiarare una “Allerta per l’Ue” sul gas e imporre una riduz… - EffimeraAlkimia : RT @davcarretta: ?? La Commissione di Ursula von der Leyen chiede il potere di dichiarare una “Allerta per l’Ue” sul gas e imporre una riduz… -

Le parole diLeyen "So che è una domanda pesante, ma è necessario per proteggerci", ha commentato in conferenza stampa UrsulaLeyen , presidente della Commissione europea. " La Russia ..."La Russia ci sta ricattando sul gas ma l'Europa è preparata". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, UrsulaLeyen, presentando il piano d'emergenza sul gas. "Non iniziamo da zero, ma dobbiamo fare di più. Dobbiamo prepararci ad una interruzione integrale del gas russo. E' uno scenario probabile, che ...(ANSA) - BRUXELLES, 20 LUG - 'La Russia ci sta ricattando sul gas ma l'Europa è preparata'. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, ...Non puo' essere pretesto per non riprendere forniture (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 lug - 'La turbina canadese e' in transito, arrivera' per tempo, per cui non e' un pretesto per non ...