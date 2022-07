Volley, Nations League 2022: USA-Brasile 3-1. Statunitensi vittoriosi in rimonta (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si è concluso a Bologna il primo dei quarti di finale della Final Eight della Nations League 2022 di Volley maschile: gli USA hanno vinto in rimonta per 3-1 sul Brasile (20-25, 25-22, 25-23, 25-17). Gli Statunitensi torneranno in campo sabato 23 per le semifinali. I brasiliani escono meglio dai blocchi nel primo set e conducono subito con quattro punti di margine sul 7-3. Gli USA provano a reagire e tornano in scia ai sudamericani, tuttavia senza mai riuscire a pareggiare i conti. L’allungo decisivo è dei verdeoro, che dal 20-18 si portano sul 23-18 e chiudono 25-20. Gli USA si scuotono nel secondo parziale e partono forte sul 4-1. Il Brasile prova a rientrare ed accorcia fino al 9-10, ma qui i nordamericani infilano quattro punti, scappano sul 14-9 e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si è concluso a Bologna il primo dei quarti di finale della Final Eight delladimaschile: gli USA hanno vinto inper 3-1 sul(20-25, 25-22, 25-23, 25-17). Glitorneranno in campo sabato 23 per le semifinali. I brasiliani escono meglio dai blocchi nel primo set e conducono subito con quattro punti di margine sul 7-3. Gli USA provano a reagire e tornano in scia ai sudamericani, tuttavia senza mai riuscire a pareggiare i conti. L’allungo decisivo è dei verdeoro, che dal 20-18 si portano sul 23-18 e chiudono 25-20. Gli USA si scuotono nel secondo parziale e partono forte sul 4-1. Ilprova a rientrare ed accorcia fino al 9-10, ma qui i nordamericani infilano quattro punti, scappano sul 14-9 e ...

Pubblicità

RaiSport : Domenica senza precedenti per il Volley italiano, 4 su 4: vittoria nella Volleyball Nations League F; Europei U18 e… - RaiNews : L'Italia ha vinto la Volleyball Nations League: in finale ha battuto il Brasile con un netto 3-0. #VNL2022… - Agenzia_Ansa : Le azzurre del ct Davide Mazzanti hanno battuto il Brasile argento olimpico 3-0 nella finalissima di Volleyball Nat… - sportli26181512 : Volley: Italia-Olanda, il risultato in diretta dei quarti di Nations League: Gli Azzurri in campo a Bologna per le… - zazoomblog : Volley Nations League maschile 2022: calendario programma orari e diretta tv - #Volley #Nations #League #maschile -