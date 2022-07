Viterbo, bambino di 4 anni muore annegato in piscina (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tragedia in una piscina di una polisportiva di Grotte di Castro , comune in provincia di Viterbo. Un bambino di soli 4 anni è morto annegato dopo aver scavalcato un muretto ed essere finito nella zona ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tragedia in unadi una polisportiva di Grotte di Castro , comune in provincia di. Undi soli 4è mortodopo aver scavalcato un muretto ed essere finito nella zona ...

