Viterbo, bambino di 4 anni muore annegato in piscina. Fabio Guidobaldi era affidato a un centro estivo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tragedia nel Viterbese. Un bambino di 4 anni, Fabio Guidobaldi, è morto annegato in una piscina di una polisportiva a Grotte di Castro. In base ad una prima ricostruzione il piccolo... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tragedia nel Viterbese. Undi 4, è mortoin unadi una polisportiva a Grotte di Castro. In base ad una prima ricostruzione il piccolo...

Pubblicità

repubblica : Scavalca e finisce nell'acqua alta riservata agli adulti, bambino di 4 anni muore annegato in piscina a Viterbo - infoitinterno : Viterbo, bambino di 4 anni muore annegato in piscina - infoitinterno : Viterbo, bambino di 4 anni muore annegato in piscina. Fabio Guidobaldi era affidato a un centro estivo - infoitinterno : Grotte di Castro (Viterbo), bambino di 4 anni annega in una piscina comunale - infoitinterno : Viterbo, bambino di 4 anni morto annegato in piscina. Tragedia a Grotte di Castro, indaga la Procura -