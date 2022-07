"Violato il patto segreto": Blasi-Totti, svelato il vero motivo della rottura (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Totti ha negato fino alla noia, con la moglie e con gli amici, di avere una relazione con Noemi": il settimanale Chi sforna nuovi retroscena sulla rottura tra l'ex capitano della Roma e Ilary Blasi. Per questo - si legge sulla rivista - la conduttrice "ha smentito le voci di un possibile tradimento del marito. Se lo ha fatto è perché era sicura di non essere smentita dai fatti. Per questo si è molto arrabbiata quando ha saputo delle foto. Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme". E ancora: "Forse Totti, senza quelle foto, avrebbe continuato a salvare le apparenze e il matrimonio e a frequentare in segreto Noemi". Le foto cui si fa riferimento sono quelle in cui Totti è sotto casa di Noemi Bocchi in piena ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) "ha negato fino alla noia, con la moglie e con gli amici, di avere una relazione con Noemi": il settimanale Chi sforna nuovi retroscena sullatra l'ex capitanoRoma e Ilary. Per questo - si legge sulla rivista - la conduttrice "ha smentito le voci di un possibile tradimento del marito. Se lo ha fatto è perché era sicura di non essere smentita dai fatti. Per questo si è molto arrabbiata quando ha saputo delle foto. Ilera che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme". E ancora: "Forse, senza quelle foto, avrebbe continuato a salvare le apparenze e il matrimonio e a frequentare inNoemi". Le foto cui si fa riferimento sono quelle in cuiè sotto casa di Noemi Bocchi in piena ...

