Vino: in Alto Adige viticoltura regge a siccità, sempre più sostenibile e a braccetto con il food (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Labitalia) - E' uno dei territori vitivinicoli più piccoli d'Italia, l'Alto Adige, ma grazie alla sua posizione geografica è anche uno dei più variegati e tra i pochi che in questa torrida estate 2022 non ha sofferto la siccità. "Fino adesso nel nostro territorio ce la siamo cavata bene. Abbiamo la fortuna di poter irrigare la maggior parte dei vigneti e nella nostra zona la siccità non è stata così forte come nel resto del Nord Italia: ha piovuto e poi in montagna ci sono risorse idriche. Dunque, finora è andata bene, ma ora arrivano mesi in cui può diventare ancora un problema. Vedremo, quindi, come sarà ad agosto e a inizio settembre", spiega Andreas Kofler, classe 1983, da pochi mesi alla guida del Consorzio vini Alto Adige e da sette anni a capo della Cantina ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Labitalia) - E' uno dei territori vitivinicoli più piccoli d'Italia, l', ma grazie alla sua posizione geografica è anche uno dei più variegati e tra i pochi che in questa torrida estate 2022 non ha sofferto la. "Fino adesso nel nostro territorio ce la siamo cavata bene. Abbiamo la fortuna di poter irrigare la maggior parte dei vigneti e nella nostra zona lanon è stata così forte come nel resto del Nord Italia: ha piovuto e poi in montagna ci sono risorse idriche. Dunque, finora è andata bene, ma ora arrivano mesi in cui può diventare ancora un problema. Vedremo, quindi, come sarà ad agosto e a inizio settembre", spiega Andreas Kofler, classe 1983, da pochi mesi alla guida del Consorzio vinie da sette anni a capo della Cantina ...

