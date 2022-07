VIDEO Elena Vallortigara, il bronzo nel salto in alto ai Mondiali di atletica: volo a 2 metri! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Elena Vallortigara ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali 2022 di atletica leggera. L’azzurra è riuscita a salire sul terzo gradino del podio al termine di una gara di assoluto spessore, dopo aver superato 2 metri al primo tentativo. La veneta esulta sulla pedana di Eugene (Oregon, USA), ottenendo il miglior risultato della carriera dopo tante difficoltà. La 30enne si era presentata all’appuntamento forte della seconda miglior prestazione mondiale stagionale (1.98 ai Campionati Italiani di Rieti) e oggi ha firmato un eccellente percorso netto fino ai due metri, tornando a superare la barriera a quattro anni di distanza dall’ultima volta (personale di 2.02 siglato a Londra nel 2018). Di seguito il VIDEO del salto a 2 metri di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022)ha conquistato la medaglia diai2022 dileggera. L’azzurra è riuscita a salire sul terzo gradino del podio al termine di una gara di assoluto spessore, dopo aver superato 2 metri al primo tentativo. La veneta esulta sulla pedana di Eugene (Oregon, USA), ottenendo il miglior risultato della carriera dopo tante difficoltà. La 30enne si era presentata all’appuntamento forte della seconda miglior prestazione mondiale stagionale (1.98 ai Campionati Italiani di Rieti) e oggi ha firmato un eccellente percorso netto fino ai due metri, tornando a superare la barriera a quattro anni di distanza dall’ultima volta (personale di 2.02 siglato a Londra nel 2018). Di seguito ildela 2 metri di ...

