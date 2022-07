VIDEO | ADL VENDE AGLI ARABI? IL COMUNICATO DEL NAPOLI! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nelle ultime ore, si è parlato di un possibile addio della famiglia De Laurentiis in casa Napoli. Tuttavia, la dirigenza è intervenuta, proprio in questi minuti, con un COMUNICATO ufficiale, che allontana l’ipotesi di una possibile cessione societaria di qui a breve. Di seguito, quanto evidenziato: “Improvvisamente la Rai afferma, in un servizio sul Tg Regionale della Campania, che il Napoli sarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni. In una situazione normale, una bufala di questo tipo non andrebbe nemmeno smentita, ma visto che la Rai (che come fonte parla di “indiscrezioni”) è “servizio pubblico”, siamo costretti a farlo. De Laurentiis non ha intenzione di VENDEre il Napoli e non c’è alcuna trattiva in corso. Tra l’altro, in passato, ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari. L’aggancio che viene fatto, per cavalcare queste ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nelle ultime ore, si è parlato di un possibile addio della famiglia De Laurentiis in casa Napoli. Tuttavia, la dirigenza è intervenuta, proprio in questi minuti, con unufficiale, che allontana l’ipotesi di una possibile cessione societaria di qui a breve. Di seguito, quanto evidenziato: “Improvvisamente la Rai afferma, in un servizio sul Tg Regionale della Campania, che il Napoli sarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni. In una situazione normale, una bufala di questo tipo non andrebbe nemmeno smentita, ma visto che la Rai (che come fonte parla di “indiscrezioni”) è “servizio pubblico”, siamo costretti a farlo. De Laurentiis non ha intenzione dire il Napoli e non c’è alcuna trattiva in corso. Tra l’altro, in passato, ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari. L’aggancio che viene fatto, per cavalcare queste ...

DoSh3lby : Adl avrebbe chiesto il 20% della sua pensione - Cmarti_10 : Comunque il fatto che #ADL non rilasci dichiarazione, interviste e neanche virgolettati da mesi,mesi e mesi e che n… - ADL_019 : RT @inLess111: Lino x la kiffance - figliodelvesuv2 : #Adl dopo aver venduto #oshimen non avendo più niente da vendere proverà a rivendere la fontana - FRANCESCalciO_ : Reminds me when ADL told Napoli fans “sono io il vostro Cavani!” -