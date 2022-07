Viaggio in Canada di Papa Francesco in diretta: ecco dove seguirlo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Da lunedì 25 a sabato 30 luglio con la conferenza stampa sul volo di ritorno la diretta su Tv2000 e approfondimenti e servizi nel Tg2000 e nel Gr InBlu2000 ROMA – Programmazione speciale di Tv2000 per il Viaggio apostolico di Papa Francesco in Canada dal 24 al 30 luglio 2022 in collaborazione con Vatican Media. Primo appuntamento il 25 luglio con le dirette a partire dalle 18, fino alla conferenza stampa sul volo di ritorno il 30 luglio ore 11. Speciali di approfondimento del programma ‘Il diario di Papa Francesco’ condotto da Gennaro Ferrara con due prime serate mercoledì 27 e venerdì 29 luglio. Collegamenti, servizi e interviste a cura della redazione del Tg2000 e del Giornale Radio di InBlu2000. Tra i principali eventi con Papa ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 20 luglio 2022) Da lunedì 25 a sabato 30 luglio con la conferenza stampa sul volo di ritorno lasu Tv2000 e approfondimenti e servizi nel Tg2000 e nel Gr InBlu2000 ROMA – Programmazione speciale di Tv2000 per ilapostolico diindal 24 al 30 luglio 2022 in collaborazione con Vatican Media. Primo appuntamento il 25 luglio con le dirette a partire dalle 18, fino alla conferenza stampa sul volo di ritorno il 30 luglio ore 11. Speciali di approfondimento del programma ‘Il diario di’ condotto da Gennaro Ferrara con due prime serate mercoledì 27 e venerdì 29 luglio. Collegamenti, servizi e interviste a cura della redazione del Tg2000 e del Giornale Radio di InBlu2000. Tra i principali eventi con...

Pubblicità

vaticannews_it : ?? - 5 giorni al 37° Viaggio Apostolico di #PapaFrancesco in Canada per abbracciare gli indigeni. Un pellegrinaggio… - vaticannews_it : 'Camminare Insieme', il motto del Viaggio del #Papa in #Canada (24 - 30 luglio). Il logo, ricco di simbolismi, è st… - vaticannews_it : #PapainCanada Un pellegrinaggio penitenziale, un gesto concreto di vicinanza verso le popolazioni indigene che abit… - Lopinionista : Viaggio in Canada di Papa Francesco in diretta: ecco dove seguirlo - Exaudi_Notizie : ??Papa Francesco in Canada per chiedere perdono ???? Un sacerdote brasiliano, parroco per alcuni anni a Edmonton, pre… -