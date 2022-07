Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2022 ore 17:15 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 20 LUGLIO 2022 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 FIRENZE Roma CODE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO DIREZIONE Roma SEMPRE SULL’A1 NELLA STESSA DIREZIONE CODE TRA A24 Roma TERAMO E BIVIO DIRAMAZIONE Roma SUD PER RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA LAURENTINA E ARDEATINA PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA. SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN PROVINCIA DI FROSINONE PER VERIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSO UN TRATTO DELLA REGIONALE DI FORCA D’ACERO DAL BIVIO PER LA REGIONALE DI SORA A SAN DONATO VAL COMINO. ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 20 LUGLIOORE 16.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALL’A1 FIRENZECODE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO DIREZIONESEMPRE SULL’A1 NELLA STESSA DIREZIONE CODE TRA A24TERAMO E BIVIO DIRAMAZIONESUD PER RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA LAURENTINA E ARDEATINA PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA. SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN PROVINCIA DI FROSINONE PER VERIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSO UN TRATTO DELLA REGIONALE DI FORCA D’ACERO DAL BIVIO PER LA REGIONALE DI SORA A SAN DONATO VAL COMINO. ...

