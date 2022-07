Vi racconto l’amicizia di interesse tra Iran e Russia e Turchia. Parla Tafuro (Ispi) (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin durante la sua visita a Teheran, ha ricevuto il sostegno alla guerra russa dalla Guida suprema Iraniana, Ali Khamenei, che ha giustificato l’invasione dell’Ucraina. “La guerra è un’impresa violenta e difficile, e la Repubblica islamica non è affatto contenta che le persone siano coinvolte in una guerra”, ha detto l’ayatollah, secondo quanto riportato dal suo ufficio. “Ma nel caso dell’Ucraina, se lei presidente Putin non avesse preso il timone, l’altra parte lo avrebbe fatto e avrebbe iniziato una guerra”. L’approvazione è andata ben oltre il sostegno molto più cauto offerto da un altro partner chiave della Russia, la Cina. Khamenei ha ribadito l’affermazione di un Putin senza scelta, l’azione come unica via davanti a un accerchiamento. È la più classica delle posizioni anti-Occidentali sulla guerra, una Nato che ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin durante la sua visita a Teheran, ha ricevuto il sostegno alla guerra russa dalla Guida supremaiana, Ali Khamenei, che ha giustificato l’invasione dell’Ucraina. “La guerra è un’impresa violenta e difficile, e la Repubblica islamica non è affatto contenta che le persone siano coinvolte in una guerra”, ha detto l’ayatollah, secondo quanto riportato dal suo ufficio. “Ma nel caso dell’Ucraina, se lei presidente Putin non avesse preso il timone, l’altra parte lo avrebbe fatto e avrebbe iniziato una guerra”. L’approvazione è andata ben oltre il sostegno molto più cauto offerto da un altro partner chiave della, la Cina. Khamenei ha ribadito l’affermazione di un Putin senza scelta, l’azione come unica via davanti a un accerchiamento. È la più classica delle posizioni anti-Occidentali sulla guerra, una Nato che ...

