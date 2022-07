Verona, Henry si presenta: «Avevo altre offerte, mi ha convinto Cioffi» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il neo attaccante del Verona Henry si è presentato al mondo gialloblù in conferenza stampa Thomas Henry, neo attaccante del Verona, si è presentato in conferenza stampa. SCELTA HELLAS – «Avevo altre offerte, ma quando ho parlato con il mister Cioffi e gli altri componenti della società per me è stato semplice fare questa scelta. Mi hanno fatto sentire la fiducia. Verona è il giusto step per me». SIMEONE – «Un grande attaccante che ha fatto una grande stagione l’anno scorso. Posso solo imparare da lui». PRIMO ANNO IN SERIE A – «All’inizio è stato difficile, in A giochi contro i difensori più forti del mondo. Mi sento ancora più completo. Ho imparato un po’ di tutto, tatticamente e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il neo attaccante delsi èto al mondo gialloblù in conferenza stampa Thomas, neo attaccante del, si èto in conferenza stampa. SCELTA HELLAS – «, ma quando ho parlato con il mistere gli altri componenti della società per me è stato semplice fare questa scelta. Mi hanno fatto sentire la fiducia.è il giusto step per me». SIMEONE – «Un grande attaccante che ha fatto una grande stagione l’anno scorso. Posso solo imparare da lui». PRIMO ANNO IN SERIE A – «All’inizio è stato difficile, in A giochi contro i difensori più forti del mondo. Mi sento ancora più completo. Ho imparato un po’ di tutto, tatticamente e ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @HellasVeronaFC | Anche il @Boro su #Henry, ma il giocatore spinge per l'Hellas - sportface2016 : #Verona, ecco #Henry: 'Sono contentissimo di essere qui, è il giusto step per me' - sportli26181512 : Verona, Henry si presenta: 'Avevo altre offerte, vi spiego perché sono venuto qui': Prime parole di Thomas Henry da… - HellasLive : #Henry: “Preferisco parlare poco e dimostrare sul campo il mio valore. Di #Verona mi piace tutto” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VERONA - Henry: 'Avevo altre offerte ma questo è il posto giusto' -