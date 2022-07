Verona, Henry: ” Non sono male tecnicamente, farò tante reti” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Verona Henry- Il Verona continua il suo mercato in entrata, si punta alla chiusura di Strootman dal Marsiglia. Cioffi spera nell’arrivo di un difensore centrale, si punta Pablo Marì dell’Arsenal. Thomas Henry, il nuovo attaccante del Verona, si è presentato per la prima volta ai canali ufficiali degli Scaligeri. Ha parlato di vari argomenti, tra cui la problematica nell’ambientarsi in Serie A. Ecco di seguito, le parole dell’ex Venezia: Sulla scelta della nuova squadra: “Ho voluto fortemente venire qui. Dopo aver parlato con il Direttore Sportivo Marroccu e mister Cioffi ho preso subito la mia decisione: ho sentito la fiducia della Società nei miei confronti, è stata una scelta semplice. Per me Verona rappresenta uno step importante per la mia carriera: con l’Hellas ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 20 luglio 2022)- Ilcontinua il suo mercato in entrata, si punta alla chiusura di Strootman dal Marsiglia. Cioffi spera nell’arrivo di un difensore centrale, si punta Pablo Marì dell’Arsenal. Thomas, il nuovo attaccante del, si è presentato per la prima volta ai canali ufficiali degli Scaligeri. Ha parlato di vari argomenti, tra cui la problematica nell’ambientarsi in Serie A. Ecco di seguito, le parole dell’ex Venezia: Sulla scelta della nuova squadra: “Ho voluto fortemente venire qui. Dopo aver parlato con il Direttore Sportivo Marroccu e mister Cioffi ho preso subito la mia decisione: ho sentito la fiducia della Società nei miei confronti, è stata una scelta semplice. Per merappresenta uno step imporper la mia carriera: con l’Hellas ...

DiMarzio : #Calciomercato, @HellasVeronaFC | Anche il @Boro su #Henry, ma il giocatore spinge per l'Hellas - infoitsport : Verona, Henry: ” Non sono male tecnicamente, farò tante reti” - EuropaCalcio : #Verona, #Henry si presenta: “Importante la fiducia, cerco conferme e miglioramenti” #europacalcio - serieApallone : ?? Hellas: ' Ufficiale Henry ' ?? Ecco i dettagli: ?? - MomentiCalcio : #Verona, #Henry: 'Cerco conferme e progressi nel secondo anno in A' -