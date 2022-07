Verde pubblico, da domani al lavoro la Isam (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la firma sottoscritta stamani, da domani entra operativamente in servizio la Isam, l’impresa che per conto del Comune di Salerno dovrà gestire la manutenzione del Verde pubblico nel comune capoluogo. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Natella hanno ritenuto opportuno fare il punto della situazione, dopo mesi difficili nei quali l’amministrazione comunale di Salerno ha dovuto riscrivere tutta la gestione per l’inchiesta che ha bloccato le cooperative sociali precedentemente impegnate. Natella ha spiegato che la riorganizzazione è stata ridefinita completamente anche a partire dalla suddivisione del territorio, ringraziando il dirigente del settore ambiente, Giuliano che se ne era occupato, prima di tornare a Siracusa nella sua città dove ha ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la firma sottoscritta stamani, daentra operativamente in servizio la, l’impresa che per conto del Comune di Salerno dovrà gestire la manutenzione delnel comune capoluogo. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Natella hanno ritenuto opportuno fare il punto della situazione, dopo mesi difficili nei quali l’amministrazione comunale di Salerno ha dovuto riscrivere tutta la gestione per l’inchiesta che ha bloccato le cooperative sociali precedentemente impegnate. Natella ha spiegato che la riorganizzazione è stata ridefinita completamente anche a partire dalla suddivisione del territorio, ringraziando il dirigente del settore ambiente, Giuliano che se ne era occupato, prima di tornare a Siracusa nella sua città dove ha ...

