Vallortigara da sogno: è bronzo nell'alto! Prima medaglia per l'Italia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Elena Vallortigara, finalmente! L'azzurra ha conquistato la medaglia di bronzo nel salto in alto ai Campionati mondiali di atletica leggera di Eugene. Per la 30enne di Schio di nuovo un balzo a quota ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 luglio 2022) Elena, finalmente! L'azzurra ha conquistato ladinel salto in alto ai Campionati mondiali di atletica leggera di Eugene. Per la 30enne di Schio di nuovo un balzo a quota ...

Pubblicità

AnonimoQuadraro : RT @TuttocalcioS: ELENAAAAA!!! È BRONZOOO ??????????????????!!! La prima medaglia ai #Mondialiatletica per l'Italia è di Elena #Vallortigara che sal… - Ile940 : RT @TuttocalcioS: ELENAAAAA!!! È BRONZOOO ??????????????????!!! La prima medaglia ai #Mondialiatletica per l'Italia è di Elena #Vallortigara che sal… - TuttocalcioS : ELENAAAAA!!! È BRONZOOO ??????????????????!!! La prima medaglia ai #Mondialiatletica per l'Italia è di Elena #Vallortigara c… - GeorgeSpalluto : Sogno o son desto? #Vallortigara - Ilsuperbo89 : @TuttocalcioS Non so come siano messi Re e Scotti. Spero nel sogno Vallortigara, l'ho sentita convintissima e nel c… -