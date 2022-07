Valle Vitulanese, vigili del fuoco ancora al lavoro per domare incendio: arriva anche Canadair (VIDEO) (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Vitulano (Bn) – Come ogni estate, gli incendi sono ricominciati più frequenti e intensi. Un grosso rogo sta bruciando da questa mattina sulla provinciale Vitulanese, tra Cautano e Vitulano. Le fiamme, visibili anche da molti dei comuni limitrofi, stanno divorando gran parte della vegetazione. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, e anche i Canadair per spegnere le fiamme dall’alto. L’intervento reso più complicato dalla posizione del rogo e dal vento, che ha spinto le fiamme su piante e arbusti che si trovano sul lato della montagna e che sono stati rapidamente avvolti dal fuoco. L’incendio in breve tempo si è propagato così tanto che le fiamme si sono avvicinate spaventosamente alle case del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Vitulano (Bn) – Come ogni estate, gli incendi sono ricominciati più frequenti e intensi. Un grosso rogo sta bruciando da questa mattina sulla provinciale, tra Cautano e Vitulano. Le fiamme, visibilida molti dei comuni limitrofi, stanno divorando gran parte della vegetazione. Sul posto sono aldel, eper spegnere le fiamme dall’alto. L’intervento reso più complicato dalla posizione del rogo e dal vento, che ha spinto le fiamme su piante e arbusti che si trovano sul lato della montagna e che sono stati rapidamente avvolti dal. L’in breve tempo si è propagato così tanto che le fiamme si sono avvicinate spaventosamente alle case del ...

