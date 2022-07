Vaccino – Indennizzo a giovane per evento avverso

(Di mercoledì 20 luglio 2022) – Sedicenne obbligato a vaccinarsi per poter continuare l’attività sportiva – “Il danno è irreversibile e permanente ed è stato dovuto alModerna. Il ragazzo, di 16 anni, avrà diritto a un assegno bimestrale di 1.400/1.500 euro per 15 anni”. Lo ha spiegato alla Agenzia Dire l’avvocata del Codacons Cristina Adducci, che ha seguito il caso delT., un ragazzo sempre stato in ottima salute che praticava atletica leggera a livello agonistico e che, come tanti suoi coetanei, la vaccinazione l’ha dovuta fare per poter continuare a praticare sport, fare le gare, avere una vita sociale normale come imposto dall’introduzione dal ‘green pass’. Il risarcimento per danni daSi tratta di un risarcimento complessivo di circa 130mila euro corrispondente all’ottava categoria di danno, in una scala da 1 a 8, dove 1 è quella più ...

