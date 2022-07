Vaccini, Rezza: ‘Negli anziani bassa adesione per scarsa percezione rischio’ (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – “Quando parliamo della vaccinazione dell’anziano, parliamo della triade maledetta: influenza, pneumococco e zoster. La percezione del rischio di colui che dovrebbe vaccinarsi è bassa e la scarsa conoscenza fa sì che si tenda a non vaccinarsi. I medici di medicina generale dovrebbero forse fare una proposta più aggressiva, ma gli specialisti credo pensino poco alle vaccinazioni. Non è un’accusa, ma credo ci sia una poca cultura vaccinologica diffusa. Si pensa ad assistere e trattare il malato per quella patologia e non si pensa a raccomandare la vaccinazione. Bisognerebbe aiutare i medici per far questa scelta”. Così Giovanni Rezza, direttore generale Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, intervenendo alla tavola rotonda ‘Strategie, modelli e strumenti per una maggiore diffusione della ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – “Quando parliamo della vaccinazione dell’anziano, parliamo della triade maledetta: influenza, pneumococco e zoster. Ladel rischio di colui che dovrebbe vaccinarsi èe laconoscenza fa sì che si tenda a non vaccinarsi. I medici di medicina generale dovrebbero forse fare una proposta più aggressiva, ma gli specialisti credo pensino poco alle vaccinazioni. Non è un’accusa, ma credo ci sia una poca cultura vaccinologica diffusa. Si pensa ad assistere e trattare il malato per quella patologia e non si pensa a raccomandare la vaccinazione. Bisognerebbe aiutare i medici per far questa scelta”. Così Giovanni, direttore generale Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, intervenendo alla tavola rotonda ‘Strategie, modelli e strumenti per una maggiore diffusione della ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Vaccini, Rezza: 'Negli anziani bassa adesione per scarsa percezione rischio' - - italiaserait : Vaccini, Rezza: ‘Negli anziani bassa adesione per scarsa percezione rischio’ - LocalPage3 : Vaccini, Rezza: 'Negli anziani bassa adesione per scarsa percezione rischio' - TV7Benevento : Vaccini, Rezza: 'Negli anziani bassa adesione per scarsa percezione rischio' - - lifestyleblogit : Rezza: “Vaccini fondamentali per prevenire patologie gravi negli adulti' - -