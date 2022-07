Vaccini, Regioni: 'monitoraggio continuo e incentivi per la prevenzione' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo gestito la pandemia con un sistema centralizzato per approvvigionamenti e indicazioni da dare alle aziende sanitarie. C'è un Dipartimento per l'emergenza infettiva che è di coordinamento e di monitoraggio stretto. Questo crea una certa competizione tra aziende. I risultati di questa organizzazione: siamo stati ai vertici della campagna vaccinale" anti-Covid "e primi, con il 100% di coperture, anche nel secondo booster nei fragili". Così Carlo Picco, commissario Azienda zero Regione Piemonte, intervenendo alla tavola rotonda 'Strategie, modelli e strumenti per una maggiore diffusione della vaccinazione dell'adulto anziano', all'interno della settima edizione della due giorni - il 19 e 20 luglio a Roma e online - che Italia Longeva, di concerto con il ministero della Salute, dedica annualmente alla Long-term care. Il modello ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo gestito la pandemia con un sistema centralizzato per approvvigionamenti e indicazioni da dare alle aziende sanitarie. C'è un Dipartimento per l'emergenza infettiva che è di coordinamento e distretto. Questo crea una certa competizione tra aziende. I risultati di questa organizzazione: siamo stati ai vertici della campagna vaccinale" anti-Covid "e primi, con il 100% di coperture, anche nel secondo booster nei fragili". Così Carlo Picco, commissario Azienda zero Regione Piemonte, intervenendo alla tavola rotonda 'Strategie, modelli e strumenti per una maggiore diffusione della vaccinazione dell'adulto anziano', all'interno della settima edizione della due giorni - il 19 e 20 luglio a Roma e online - che Italia Longeva, di concerto con il ministero della Salute, dedica annualmente alla Long-term care. Il modello ...

Pubblicità

italiaserait : Vaccini, Regioni: ‘monitoraggio continuo e incentivi per la prevenzione’ - LocalPage3 : Vaccini, Regioni: 'monitoraggio continuo e incentivi per la prevenzione' - insalutenews : Vaccini, le Società scientifiche pubblicano documento per avviare la campagna antinfluenzale in tutte le Regioni -… - pphc_it : Appello SIMG-SIMIT (@SIMIT01818554)-SItI (@SItI_Nazionale): per l'autunno occorrono i #vaccini anche per l'… - Tian_A1 : Rapporto globale di ricerca di mercato Vaccini a DNA 2022-2028 per giocatori, regioni, tipi di prodotto e applicazi… -