(Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos Salute) - "Gli operatori sul campoper la vaccinazione. Gli attori principalii medici di medicina generale. Bisogna rendere la vaccinazione più facile possibile. La Regioneha coinvolto per prima le farmacie, è fondamentale. La vaccinazione va portata dentro ai percorsi ospedalieri. All'interno dei grandi ospedali di Roma c'è questo percorso che può diventare molto virtuoso per dare al paziente quello che serve per migliorare la qualitàvita grazie anche alla disponibilità di nuovi. La Regioneha dato una cornice amministrativa a questo", spiega Roberto, Gruppo Strategie vaccinali, Regione, nel suo intervento alla tavola ...

...di prenotazione attraverso la piattaforma regionale come già fatto ottimamente per la vaccinazione Covid - aggiunge- Ancora, si sottolinea l'importanza della co - somministrazione dei...Così Roberto, infettivologo e vaccinologo Gruppo Strategie vaccinali Regione Lazio, partecipando alla Tavola rotonda 'Pre - occupiamoci della meningite nel Lazio', evento phygital trasmesso in ... Vaccini, Ieraci (Lazio): 'I veri influencer della prevenzione sono sul territorio' (Adnkronos) – “Gli operatori sul campo sono i veri influencer per la vaccinazione. Gli attori principali sono i medici di medicina generale. Bisogna rendere la vaccinazione più facile possibile. La Re ...(Adnkronos) - “Avere a disposizione un vaccino adiuvato con una sostanza che amplifica la risposta immunitaria sicuramente è vincente. Bisogna garantire a tutti i pazienti anziani e fragili la miglior ...