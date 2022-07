‘Vacanza’… stupefacente | coppia nascondeva in auto 12 chili di cocaina purissima

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Pensavano di poter nascondere la droga camuffando l’odore con il dentifricio e infilandola sotto la moquette del bagagliaio. Ma l’espediente non è bastato per celare quei quasi 12 kg di, che tagliata e immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 1,5 milioni di euro. La droga è stata sequestrata dalla Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia di Frontiera di Civitavecchia, in collaborazione con personale della Squadra Mobile di Frosinone.nascosta in un doppiofondo Laera stata abilmente occultata in un doppio fondo scatolato creato con estrema accuratezza sull’vettura sulla quale viaggiava una giovaneoriginaria della provincia di Cosenza. All’atto del controllo i due occupanti del veicolo mostravano segni di nervosismo e pertanto si ...

